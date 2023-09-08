Юсов покепкував зі спроб росії вербувати кубинців: "Як п’яний ведмідь в посудній лавці"

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“Стосовно Куби, це просто показова ситуація. Справді, кремль намагається поповнювати брак кадрів будь-якими іншими шляхами та методами. І так, окремий напрямок – це рекрутування найманців за кордоном, переважно серед країн третього світу та пострадянського табору”, - сказав Юсов.

Він додав, що станом на зараз всі плани рф по залученню найманців провалилися. Тобто є окремі вояки з різних країн, але їхня кількість абсолютно не відповідає поставленим задачам та потребам росіян у війні в Україні.

“Також ви знаєте, Кубу важко назвати антагоністом росії. Там історично зрозумілі тісні зв’язки. Тобто, наскільки треба було бути бездарними діячами, щоб спровокувати настільки жорстку офіційну реакцію? Тобто, наскільки треба було не поважати своїх кубинських партнерів, щоб поводити себе так, як слон, а точніше, п’яний ведмідь в посудній лавці? Ну, відповідну реакцію отримали і далі буде. Тобто, в принципі, ніхто не хоче ставати учасником або співучасником воєнних злочинів і дозволяти, щоб безкарно ці російські рекрутери працювали на території держав”, - додав Юсов.

Нагадаємо

Куба розкрила злочинну мережу торговців людьми, які примушували кубинців воювати на боці росії у війні в Україні. Наприкінці травня російська газета в рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами росії і були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.

Уряд Куби заявив, що вже розпочав судове переслідування у справах, у яких її громадян примушували до участі в бойових діях в Україні. Також раніше повідомлялось, що кубинська влада вже арештувала 17 осіб за обвинуваченнями у вербуванні кубинців у російську армію для участі у війні на боці росії в Україні.