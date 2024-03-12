Юсов о возможных терактах в рф: "Один из сценариев, который всегда лежит в кремле на столе"

Российские спецслужбы неоднократно использовали различные провокации и теракты против собственного мирного населения. Так представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов прокомментировал сообщения о возможных терактах в москве в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Когда мы говорим об угрозе терактов в целом... Это один из сценариев, который всегда лежит в кремле на столе. Мы уже видели неоднократно за историю правления Путина, как их власти и спецслужбы использовали различные провокации и теракты против собственного мирного населения - заявил Андрей Юсов.

Он также подчеркнул, что Украина воюет с военными захватчиками, а не с гражданскими.

"Те угрозы, которые есть внутри россии, идут прежде всего от самой российской власти", - отметил представитель украинской разведки.

Дополнение

8 марта посольство США сообщило о возможных терактах в москве, заявив, что они могут произойти в течение двух суток.

То, что происходит на белгородщине и курщине, является прямым следствием российской агрессии - Юсов