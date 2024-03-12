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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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То, что происходит на белгородщине и курщине, является прямым следствием российской агрессии - Юсов

То, что происходит на белгородщине и курщине, является прямым следствием российской агрессии - Юсов

Киев  •  УНН

12 марта 2024, 12:36  •  13778 просмотра

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Представитель ГУР Юсов прокомментировал прорыв российских добровольцев в рф, указав, что продолжается совместная операция на нескольких направлениях, и она достаточно успешна

Легион "Свобода россии", РДК и "Сибирский батальон" на территории рф действуют абсолютно автономно, продолжается совместная операция на нескольких направлениях, и она достаточно успешна. И то, что происходит в белгородской и курской областях рф - это прямое следствие российской агрессии. Так представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов прокомментировал прорыв российских добровольцев в рф в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

"Нам, конечно, известно несколько больше. Вопрос в том, о чем можно говорить. Действительно, речь идет о том, что легион "Свобода россии", РДК и "Сибирский батальон" - это структуры, которые на территории рф, поскольку состоят из граждан россии, действуют абсолютно автономно и представляют свои общественно-политические программы и цели. Да, известно, и есть уже их официальные заявления, что продолжается совместная операция на нескольких направлениях, продолжается достаточно успешно. Мы видим, что кремль в очередной раз не контролирует ситуацию в россии, даже в условиях так называемых псевдовыборов российского диктатора", - отметил Юсов.

"Российские граждане, поскольку им не осталось никаких других способов борьбы парламентских, потому что лидеры оппозиции или убиты, или сидят за решеткой, или находятся в эмиграции, собственно, оставили самим россиянам лишь вооруженную борьбу, ну, этим правом они и пользуются", - отметил представитель ГУР.

"То, что происходит сейчас на белгородщине, на курщине - это прямое следствие российской военной агрессии и в целом кремлевской диктатуры путина. Если путин заботится, или этот режим заботится хоть как-то о местных жителях - то, конечно, надо прекратить войну против Украины, вывести войска, ну и, собственно, думать над безопасностью местных жителей, а не думать о продолжении геноцидной войны против Украины", - добавил представитель ГУР.

Относительно падения российского самолета Ил-76 в районе иваново он отметил, что пока не может предоставить официальную информацию. "Сейчас мы воздержимся", - указал он.

Напомним

В легионе "Свобода россии" сегодня утром заявили, что перешли границу с рф. Похожие видео разместили в своих Telegram-каналах РДК и "Сибирский батальон". 

В фсб и мо рф отрицают проникновение.

В ГУР заявили, что легион "Свобода россии", РДК и "Сибирский батальон" действуют как "самостоятельные структуры и организации" на территории рф и, вероятно, речь идет о совместной операции этих подразделений.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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