Ющенко также отказался от Ордена Белого Орла из-за решения относительно Зеленского
Киев • УНН
Третий президент Украины Виктор Ющенко отказался от Ордена Белого Орла в знак протеста против лишения этой награды Владимира Зеленского. Он считает, что это решение затрагивает весь украинский народ.
Третий президент Украины Виктор Ющенко решил отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с решением о лишении этой награды президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова в Facebook, пишет УНН.
Детали
По ее словам, Ющенко считает, что награда была знаком признания не только для конкретного человека, но и для всего украинского народа, который продолжает борьбу за свободу и независимость.
Эта награда была вручена не только конкретному человеку. Прежде всего она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве
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Она добавила, что пересмотр решения о награждении Зеленского затрагивает не только президента, но и миллионы украинцев, которые защищают страну и работают ради победы.
Ющенко напомнил об украинско-польском примирении
В заявлении также упоминается сотрудничество Виктора Ющенко и президента Польши Леха Качиньского в вопросах исторического примирения между двумя народами.
Тогда Ющенко и Качиньский осознанно выбрали путь примирения
В то же время она подчеркнула, что Польша была одним из главных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения рф.
Любые шаги, которые ослабляют украинско-польское единство, в конечном итоге работают только на пользу кремля
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