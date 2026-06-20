Ющенко также отказался от Ордена Белого Орла из-за решения относительно Зеленского

Третий президент Украины Виктор Ющенко решил отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с решением о лишении этой награды президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова в Facebook, пишет УНН.

По ее словам, Ющенко считает, что награда была знаком признания не только для конкретного человека, но и для всего украинского народа, который продолжает борьбу за свободу и независимость.

Эта награда была вручена не только конкретному человеку. Прежде всего она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве

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Она добавила, что пересмотр решения о награждении Зеленского затрагивает не только президента, но и миллионы украинцев, которые защищают страну и работают ради победы.

В заявлении также упоминается сотрудничество Виктора Ющенко и президента Польши Леха Качиньского в вопросах исторического примирения между двумя народами.

– отметила Ванникова, напомнив о совместных мероприятиях по чествованию украинских и польских жертв исторических трагедий.

Тогда Ющенко и Качиньский осознанно выбрали путь примирения

В то же время она подчеркнула, что Польша была одним из главных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения рф.

Любые шаги, которые ослабляют украинско-польское единство, в конечном итоге работают только на пользу кремля