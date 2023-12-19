Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота
Киев • УНН
Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота
Юрист Ольга Гутовская обвиняется в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота. Об этом говорится в сюжете программы журналистских расследований "Стоп коррупции".
Журналисты пообщались с экс-супругой бывшего руководителя банка "Фортуны", который был признан банкротом и активы которого были выставлены на продажу Фондом госимущества.
Она утверждает, что активы финучреждения на аукционе ФМГУ были распроданы по заниженной стоимости.
"Портфель из 21 обанкротившегося банка, в частности "Фортуны", был продан Фондом госимущества - компании "Старт Инвестмент Ван" - всего за 3% стоимости всех кредитов и залогов. Тогда как, согласно законодательству, такая стоимость должна была быть не ниже 20-30%", - рассказала Елена Тищенко.
Как исследовали журналисты, за всей цепочкой "серой" схемы может стоять Ольга Гутовская - недавно юрист, которая в свои 16 лет стала помощницей народного депутата от партии "Свобода" Олега Тягнибока.
Также Гутовская значилась руководителем нескольких общественных организаций и предприятий, которые, по выводам журналистов "Стоп коррупции", имеют все признаки фиктивности.
Именно Ольга Гутовская организовала покупку активов обанкротившегося финучреждения через фирмы-прокладки за бесценок, убеждена Елена Тищенко.
По ее словам, этому предшествовало вымогательство денежных средств от бывших владельцев, на что Гутовская получила отказ.
"Это с самого начала была мошенническая схема, которую Гутовская и возглавила, привлекая, кроме фиктивных фирм, еще и иностранные юридические лица. Гутовская требовала с нас 55 миллионов долларов через эти фирмы и подставные компании. Мы отказались платить. После чего она инициировала ряд судебных разбирательств, которые проиграла. Там четко обозначился мошеннический умысел", - рассказала "Стоп коррупции" Елена Тищенко.
Она также добавила, что соответствующие обращения с инициативой начать уголовные производства по указанным фактам уже направлены в правоохранительные органы.
А журналисты "Стоп коррупции" обращают внимание, что, несмотря на отсутствие доходов в официальной декларации Гутовской, она ездит по столице на автомобилях премиум-класса. А ее родственники в последнее время заметно "обросли" объектами движимого и недвижимого имущества.
Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота
Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота.
Австрийский учебник обвинили в распространении российских стереотипов об Украине
Раздел австрийского учебника об Украине содержит стереотипы и российскую пропаганду, что предполагает предвзятость, например бедность, проблемы с алкоголем и отношения "младшего брата" с Россией. Это создает искаженное представление об украинской государственности и независимости.
К 15 годам тюрьмы приговорили за государственную измену агента фсб: хотел завербовать сотрудницу СБУ
Агента ФСБ по прозвищу "Скиф" приговорили к 15 годам лишения свободы за попытку вербовки информаторов и сотрудника СБУ для сбора разведывательной информации в Одесской области.
Непогода оставила без света 132 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
132 населенных пункта в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях Украины обесточены из-за непогоды; Министерство энергетики уверяет, что энергосистема работает стабильно, плановых отключений для населения нет.
Ватикан разрешил благословение для однополых пар, но исключил обряды брака: детали
Ватикан позволяет священникам благословлять однополые пары, не подразумевая одобрения Церковью их союза, чтобы избежать схожести брачных церемоний.
В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства
Правительство Украины прогнозирует, что среднемесячная номинальная заработная плата вырастет с 21 809 грн в 2024 году до 30 260 грн в 2026 году с ежегодными темпами роста от 8,5% до 9,1%.
Золото, добытое в Африке, приносит кремлю миллиарды и влияет на войну рф в Украине
российские наемники в Африке, которые финансируются за счет добычи и "отмывания" россией на международных рынках африканского золота, также обеспечивают поток миллиардов на войны, которые ведет кремль. Все это происходит несмотря на строгие санкции, сообщает отчет The Blood Gold.
Украинская компания получила 7 наград в премии HR-бренд 2023
Украинская компания МХП получила семь наград на церемонии награждения HR Brand 2023 за свои проекты. Среди инициатив, которые получили признание - реинтеграция ветеранов, женщины в профильных отраслях и поддержка психического здоровья работников.
США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море
США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
В Украине с января по октябрь 2023 года правоохранители зарегистрировали 208 уголовных производств по фактам незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли, 50 подозреваемым было сообщено о подозрении.