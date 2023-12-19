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Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 09:19  •  30868 просмотра

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Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота

Юрист Ольга Гутовская обвиняется в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота. Об этом говорится в сюжете программы журналистских расследований "Стоп коррупции".

Журналисты пообщались с экс-супругой бывшего руководителя банка "Фортуны", который был признан банкротом и активы которого были выставлены на продажу Фондом госимущества.

Она утверждает, что активы финучреждения на аукционе ФМГУ были распроданы по заниженной стоимости.

"Портфель из 21 обанкротившегося банка, в частности "Фортуны", был продан Фондом госимущества - компании "Старт Инвестмент Ван" - всего за 3% стоимости всех кредитов и залогов. Тогда как, согласно законодательству, такая стоимость должна была быть не ниже 20-30%", - рассказала Елена Тищенко.

Как исследовали журналисты, за всей цепочкой "серой" схемы может стоять Ольга Гутовская - недавно юрист, которая в свои 16 лет стала помощницей народного депутата от партии "Свобода" Олега Тягнибока.

Также Гутовская значилась руководителем нескольких общественных организаций и предприятий, которые, по выводам журналистов "Стоп коррупции", имеют все признаки фиктивности.

Именно Ольга Гутовская организовала покупку активов обанкротившегося финучреждения через фирмы-прокладки за бесценок, убеждена Елена Тищенко.

По ее словам, этому предшествовало вымогательство денежных средств от бывших владельцев, на что Гутовская получила отказ.

"Это с самого начала была мошенническая схема, которую Гутовская и возглавила, привлекая, кроме фиктивных фирм, еще и иностранные юридические лица. Гутовская требовала с нас 55 миллионов долларов через эти фирмы и подставные компании. Мы отказались платить. После чего она инициировала ряд судебных разбирательств, которые проиграла. Там четко обозначился мошеннический умысел", - рассказала "Стоп коррупции" Елена Тищенко.

Она также добавила, что соответствующие обращения с инициативой начать уголовные производства по указанным фактам уже направлены в правоохранительные органы.

А журналисты "Стоп коррупции" обращают внимание, что, несмотря на отсутствие доходов в официальной декларации Гутовской, она ездит по столице на автомобилях премиум-класса. А ее родственники в последнее время заметно "обросли" объектами движимого и недвижимого имущества.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Юристку Ольгу Гутовську звинувачують у шахрайстві з метою привласнення за безцінь активів 21 банка-банкрута
Lawyer Olga Gutovska is accused of fraudulently appropriating the assets of 21 bankrupt banks for nothing
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