Юристы требуют полного аудита НАБУ отечественными аудиторами

Необходимо сделать полный аудит НАБУ, ведь комиссия по иностранным специалистам даже частично не отчиталась о его проведении. Аудит обещали провести до января, а в феврале – презентовать результаты. Но неизвестно, была ли хоть какая-нибудь проверка вообще. Об этом написал известный адвокат Олег Шрам, передает УНН.

"Уважаемое правительство и ВР, возьмите наконец инициативу в свои руки, проявите волю, измените закон. Назначьте аудиторов из числа наших сограждан, которые, простите, на одном поле не сядут … с грантовыми организациями и их представителями. И проведите его за весь период деятельности этой "конторки" – НАБУ, с первого дня существования!" – отметил он.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Кабмин назначил Комиссию с иностранными специалистами для проведения внешней независимой оценки НАБУ. И только 18 ноября эта комиссия собралась. Впервые за более чем 9 лет существования Бюро. Комиссия решила ограничиться периодом от назначения текущего директора Бюро (с 6 марта 2023 г.) до 18 ноября 2024 г. Из 9 лет существования НАБУ проверить должны были последние месяцы его работы, чтобы не признавать коррупцию, неэффективность и незаконные действия руководства Бюро. В этой связи украинские юристы требовали провести независимую оценку работы НАБУ за весь период. Но этого так и не было сделано.