Юристи вимагають повного аудиту НАБУ вітчизняними аудиторами

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 11401 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 46850 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127408 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186209 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150051 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140654 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118401 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108444 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103063 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145612 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 74377 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 28673 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 63287 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 78031 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 72066 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145612 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144567 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278248 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307027 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24637 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64830 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112759 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135723 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117916 перегляди
Актуальне
Юристи вимагають повного аудиту НАБУ вітчизняними аудиторами

Юристи вимагають повного аудиту НАБУ вітчизняними аудиторами

Київ • УНН

 • 55150 перегляди

Комісія з іноземних фахівців не надала звіт про аудит НАБУ, який мав бути готовий до січня. Юристи вимагають повної перевірки за 9 років роботи Бюро, а не лише останніх місяців.

Необхідно зробити повний аудит НАБУ, адже комісія з іноземних фахівців, навіть частково не відзвітувала про його проведення. Аудит обіцяли здійснити до січня, а у лютому – презентувати результати. Але невідомо, чи була хоч якась перевірка взагалі. Про це написав відомий адвокат Олег Шрам, передає УНН.

"Шановний Уряд та ВР, візьміть нарешті ініціативу у свої руки, проявіть волю, змініть Закон. Призначте аудиторів з числа наших співгромадян, які, вибачте, на одному полі не сядуть … з грантовими організаціями та їх представниками. Та проведіть його за весь період діяльності цієї "конторки" – НАБУ, від першого дня існування!" – зазначив він він.

Як повідомлялось, у вересні 2024 року Кабмін призначив Комісію з іноземних фахівців для проведення зовнішньої незалежної оцінки НАБУ. І лише 18 листопада ця комісія зібралась. Вперше за понад 9 років існування Бюро. Комісія вирішила обмежитись лише періодом від призначення поточного директора Бюро (з 6 березня 2023 р.) до 18 листопада 2024 р. Із 9 років існування НАБУ перевірити мали лише останні місяців його роботи, щоб не визнавати корупцію, неефективність та незаконні дії керівництва Бюро. У звʼязку з цим українські юристи вимагали провести незалежну оцінку роботи НАБУ за весь період. Але цього так і не було зроблено.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами