Юристи вимагають повного аудиту НАБУ вітчизняними аудиторами

Необхідно зробити повний аудит НАБУ, адже комісія з іноземних фахівців, навіть частково не відзвітувала про його проведення. Аудит обіцяли здійснити до січня, а у лютому – презентувати результати. Але невідомо, чи була хоч якась перевірка взагалі. Про це написав відомий адвокат Олег Шрам, передає УНН.

"Шановний Уряд та ВР, візьміть нарешті ініціативу у свої руки, проявіть волю, змініть Закон. Призначте аудиторів з числа наших співгромадян, які, вибачте, на одному полі не сядуть … з грантовими організаціями та їх представниками. Та проведіть його за весь період діяльності цієї "конторки" – НАБУ, від першого дня існування!" – зазначив він він.

Як повідомлялось, у вересні 2024 року Кабмін призначив Комісію з іноземних фахівців для проведення зовнішньої незалежної оцінки НАБУ. І лише 18 листопада ця комісія зібралась. Вперше за понад 9 років існування Бюро. Комісія вирішила обмежитись лише періодом від призначення поточного директора Бюро (з 6 березня 2023 р.) до 18 листопада 2024 р. Із 9 років існування НАБУ перевірити мали лише останні місяців його роботи, щоб не визнавати корупцію, неефективність та незаконні дії керівництва Бюро. У звʼязку з цим українські юристи вимагали провести незалежну оцінку роботи НАБУ за весь період. Але цього так і не було зроблено.