Юрист о скандале с Medoff: за рубежом кража брендов наказывается миллиардами

"У нас, например, был случай, когда по поддельным документам фактически получили доверенность от офшорной компании, сменили собственника и забрали себе актив. Речь идет о гранитном карьере в Житомирской области. Когда такое случается, к сожалению, восстановить право, нарушенное право собственника - довольно трудно.

В общем, на мой взгляд, ситуация с рейдерством в Украине приобрела довольно существенных масштабов. Произошло это, фактически, благодаря тому, что правоохранительные органы не работают, а Министерство юстиции на это закрывает глаза", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В интернете появился фейковый сайт с водкой Medoff

Кравец отметил, что за рубежом вопрос рейдерства торговых марок и собственности наказывается миллиардными штрафами. Более того, такие случаи крайне редки, из-за большого уважения к законам и репутации компаний.

"В Европе, в Америке, в целом, в других развитых странах, все очень уважают. В Украине такого нет. У вас могут украсть депозит, средства, незаконно повысить процентную ставку по депозиту... В ЕС такого нет. Там не дай Бог обмануть кого-то.

За рубежом работают правоохранители, а потому случаи краж авторских прав, подделки документов практически невозможны.

Ну и конечно, там это карается миллиардами. В Украине, кстати, также, только чтобы доказать свою правоту, как бы это абсурдно ни звучало, надо потратить временами несколько десятков лет", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее со ссылкой на информацию от торговых сетей, СМИ стало известно о попытке рейдерства ТМ Medoff на кипрские оффшоры.

Также напомним, что на заводе "Гетьман" никак не смогли прокомментировать ситуацию с брендами и не объяснили, на каком основании предприятие сегодня пытается позиционировать себя производителем ТМ Beverage Trading Company.

В Beverage Trading Company, в свою очередь, заявили о попытке завладеть их брендами через офшоры.