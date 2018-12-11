Юрист о скандале с Medoff: за рубежом кража брендов наказывается миллиардами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В сложившейся вокруг ТМ известной украинской водки Medoff ситуации нужно детально разбираться. Вместе с тем, рейдерство брендов и чужой собственности в Украине, к сожалению, сегодня уже обыденное дело. Об этом в комментарии УНН отметил юрист Ростислав Кравец, комментируя информацию о том, что водку одного производителя без разрешения начал рекламировать совсем другой водочный завод.
"У нас, например, был случай, когда по поддельным документам фактически получили доверенность от офшорной компании, сменили собственника и забрали себе актив. Речь идет о гранитном карьере в Житомирской области. Когда такое случается, к сожалению, восстановить право, нарушенное право собственника - довольно трудно.
В общем, на мой взгляд, ситуация с рейдерством в Украине приобрела довольно существенных масштабов. Произошло это, фактически, благодаря тому, что правоохранительные органы не работают, а Министерство юстиции на это закрывает глаза", - сказал он.
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Кравец отметил, что за рубежом вопрос рейдерства торговых марок и собственности наказывается миллиардными штрафами. Более того, такие случаи крайне редки, из-за большого уважения к законам и репутации компаний.
"В Европе, в Америке, в целом, в других развитых странах, все очень уважают. В Украине такого нет. У вас могут украсть депозит, средства, незаконно повысить процентную ставку по депозиту... В ЕС такого нет. Там не дай Бог обмануть кого-то.
За рубежом работают правоохранители, а потому случаи краж авторских прав, подделки документов практически невозможны.
Ну и конечно, там это карается миллиардами. В Украине, кстати, также, только чтобы доказать свою правоту, как бы это абсурдно ни звучало, надо потратить временами несколько десятков лет", - резюмировал эксперт.
Напомним, ранее со ссылкой на информацию от торговых сетей, СМИ стало известно о попытке рейдерства ТМ Medoff на кипрские оффшоры.
Также напомним, что на заводе "Гетьман" никак не смогли прокомментировать ситуацию с брендами и не объяснили, на каком основании предприятие сегодня пытается позиционировать себя производителем ТМ Beverage Trading Company.
В Beverage Trading Company, в свою очередь, заявили о попытке завладеть их брендами через офшоры.