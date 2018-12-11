Юрист про скандал з Medoff: за кордоном крадіжка брендів карається мільярдами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ситуації, що виникла довкола ТМ відомої української горілки Medoff, треба детально розбиратися. Разом з тим, рейдерство брендів і чужої власності в Україні, на жаль, сьогодні вже буденна справа. Про це у коментарі УНН зазначив юрист Ростислав Кравець, коментуючи інформацію про те, що горілку одного виробника без дозволу почав рекламувати зовсім інший горілчаний завод.
"У нас, наприклад, був випадок, коли за підробленими документами фактично отримали довіреність від офшорної компанії, змінили власника і забрали собі актив. Мова про гранітний кар'єр у Житомирській області. Коли таке трапляється, на жаль, відновити право, порушене право власника - досить важко.
Загалом, на мій погляд, ситуація із рейдерством в Україні набула досить суттєвих масштабів. Сталося це, фактично, завдяки тому, що правоохоронні органи не працюють, а Міністерство юстиції на це закриває очі", - сказав він.
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Кравець зауважив, що за кордоном питання рейдерства торгових марок і власності карається мільярдними штрафами. Більше того, такі випадки є вкрай рідкісними, через велику пошану до законів та репутацій компаній.
"У Європі, в Америці, загалом, в інших розвинених країнах, всі дуже шанують. В Україні такого немає. У вас можуть вкрасти депозит, кошти, незаконно підвищити відсоткову ставку по депозиту… У ЄС такого немає. Там не дай Боже обманути когось.
За кордоном працюють правоохоронці, а тому випадки крадіжок авторських прав, підробки документів практично унеможливлені.
Ну і звісно, там це карається мільярдами. В Україні, до речі, також, тільки щоб довести свою правоту, як би це абсурдно не звучало, треба витратити часом кілька десятків років", - резюмував експерт.
Нагадаємо, раніше з посиланням на інформацію від торгових мереж, ЗМІ стало відомо про спробу рейдерства ТМ Medoff на кіпрські офшори.
Також нагадаємо, що на заводі "Гетьман" ніяк не змогли прокоментувати ситуацію з брендами і не пояснили, на якій підставі підприємство сьогодні намагається позиціонувати себе виробником ТМ Beverage Trading Company.
У Beverage Trading Company, своєю чергою, заявили про спробу заволодіти їхніми брендами через офшори.