Юрист про скандал з Medoff: за кордоном крадіжка брендів карається мільярдами

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 1336 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 10868 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 37393 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74933 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61606 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76358 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92089 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87011 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173672 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100479 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 19233 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 6818 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 8062 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10515 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 17833 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 10857 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173670 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330663 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263957 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 37391 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16655 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21845 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27692 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48529 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Юрист про скандал з Medoff: за кордоном крадіжка брендів карається мільярдами

Київ • УНН

 • 7841 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ситуації, що виникла довкола ТМ відомої української горілки Medoff, треба детально розбиратися. Разом з тим, рейдерство брендів і чужої власності в Україні, на жаль, сьогодні вже буденна справа. Про це у коментарі УНН зазначив юрист Ростислав Кравець, коментуючи інформацію про те, що горілку одного виробника без дозволу почав рекламувати зовсім інший горілчаний завод.

Юрист про скандал з Medoff: за кордоном крадіжка брендів карається мільярдами

"У нас, наприклад, був випадок, коли за підробленими документами фактично отримали довіреність від офшорної компанії, змінили власника і забрали собі актив. Мова про гранітний кар'єр у Житомирській області. Коли таке трапляється, на жаль, відновити право, порушене право власника - досить важко.

Загалом, на мій погляд, ситуація із рейдерством в Україні набула досить суттєвих масштабів. Сталося це, фактично, завдяки тому, що правоохоронні органи не працюють, а Міністерство юстиції на це закриває очі", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В інтернеті з’явився фейковий сайт з горілкою Medoff

Кравець зауважив, що за кордоном питання рейдерства торгових марок і власності карається мільярдними штрафами. Більше того, такі випадки є вкрай рідкісними, через велику пошану до законів та репутацій компаній.

"У Європі, в Америці, загалом, в інших розвинених країнах, всі дуже шанують. В Україні такого немає. У вас можуть вкрасти депозит, кошти, незаконно підвищити відсоткову ставку по депозиту… У ЄС такого немає. Там не дай Боже обманути когось.

За кордоном працюють правоохоронці, а тому випадки крадіжок авторських прав, підробки документів практично унеможливлені.

Ну і звісно, там це карається мільярдами. В Україні, до речі, також, тільки щоб довести свою правоту, як би це абсурдно не звучало, треба витратити часом кілька десятків років", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше з посиланням на інформацію від торгових мереж, ЗМІ стало відомо про спробу рейдерства ТМ Medoff на кіпрські офшори.

Також нагадаємо, що на заводі "Гетьман" ніяк не змогли прокоментувати ситуацію з брендами і не пояснили, на якій підставі підприємство сьогодні намагається позиціонувати себе виробником ТМ Beverage Trading Company.

У Beverage Trading Company, своєю чергою, заявили про спробу заволодіти їхніми брендами через офшори.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49