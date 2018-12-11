Юрист про скандал з Medoff: за кордоном крадіжка брендів карається мільярдами

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ситуації, що виникла довкола ТМ відомої української горілки Medoff, треба детально розбиратися. Разом з тим, рейдерство брендів і чужої власності в Україні, на жаль, сьогодні вже буденна справа. Про це у коментарі УНН зазначив юрист Ростислав Кравець, коментуючи інформацію про те, що горілку одного виробника без дозволу почав рекламувати зовсім інший горілчаний завод.