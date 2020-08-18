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Юрист объяснил, почему судовладелец Delfi пытался заблокировать его поднятие

Юрист объяснил, почему судовладелец Delfi пытался заблокировать его поднятие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Судовладелец Delfi блокирует поднятие танкера из-за собственной выгоды. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат, руководитель Одесского офиса "Ильяшев и Партнеры" Сергей Неделько.

Он не хочет платить деньги государству, поэтому обратился в хозяйственный суд с требованием запрета совершать любые действия в отношении его судна, в частности, проводить работы с целью его демонтажа и вывоза, заключать соответствующие договоры, проводить тендеры.

В то же время представители судовладельца подали в суд заявление о принятии мер обеспечения иска, что фактически сводится к блокированию тендерной процедуры Администрации морских портов по поднятию и удалению суда, добавил Неделько.

"Такие действия судовладельца обусловлены вполне реальным риском окончательно потерять свое имущество, поскольку статья 125 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) Украины прямо предусматривает, что в случае нарушения судовладельцем срока, установленного капитаном порта для поднятия затонувшего судна, оно переходит в собственность государства", - говорит Недилько.

Специалист добавил, что право собственности на танкер судовладелец и так давно потерял.

"20 июля истек уже третий срок, установленный капитаном Одесского морского порта судовладельцу, на поднятие и эвакуацию затонувшего танкера Delfi. Учитывая, что капитан порта отказался снова продлевать этот срок, а судно продолжает представлять угрозу безопасности судоходства, жизни или здоровью людей, загрязнения прибрежной акватории, АМПУ заявила о своем праве на поднятие судна за счет судовладельца согласно ч. 3 ст. 123 КТМ Украины.

Итак, формально, компания Mister Drake PC уже потеряла право собственности на судно, что перешло к государству в связи с нарушением судовладельцем срока на поднятие судна (ст. 125 КТМ Украины)", - уточнил он.

После поднятия танкера судовладелец будет имеет два года, чтобы истребовать судно. Это предусмотрено действующим законодательством. Однако, в таком случае владелец судна должен будет возместить стоимость поднятия танкера и другие причиненные в связи с этим расходы и убытки, добавляет Неделько.

"С учетом технического состояния Delfi, очевидно, его хранение после подъема будет невозможным и нецелесообразным, поэтому АМПУ получает право на реализацию остатков судна, что предусмотрено ч. 2 ст. 126 КТМ Украины. А разницу между вырученной от реализации суммой и расходами и убытками АМПУ в связи с поднятием, хранением и реализацией судна, должен заплатить судовладелец, даже если он откажется от своего имущества до или после его поднятия", - информирует Недилько.

Специалист напомнил, что операцию по поднятию Delfi оплачивает ООО "Бруклин-Киев". Последнее может истребовать с судовладельца деньги, потраченные на поднятие танкера, добавил Неделько.

"Однако, учитывая информацию из открытых источников по судну и фактическому судовладельцу, перспективы взыскания средств выглядят призрачными", - резюмировал он.

Напомним, судовладелец Delfi пытался через суд запретить государству поднимать танкер. Однако суд ему отказал.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал правоохранителей подробно ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi - Mister Drake PC - на территории Украины и установить, какую цель они преследуют, блокируя поднятие танкера.

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