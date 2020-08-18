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Юрист пояснив, чому судновласник Delfi намагався заблокувати його підняття

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Судновласник Delfi блокує підняття танкера через власний зиск. Про це у коментарі УНН розповів адвокат, керівник Одеського офісу "Ілляшев та Партнери" Сергій Неділько.

Він не хоче платити гроші державі, тому звернувся до господарського суду з вимогою заборони вчиняти будь-які дії стосовно його судна, зокрема, проводити роботи з метою його демонтажу та вивезення, укладати відповідні договори, проводити тендери.

Одночасно представники судновласника подали до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову, що фактично зводиться до блокування тендерної процедури Адміністрації морських портів щодо підняття та видалення судна, додав Неділько.

"Такі дії судновласника зумовлені цілком реальним ризиком остаточно втратити своє майно, оскільки стаття 125 Кодексу торговельного мореплавства (КТМ) України прямо передбачає, що у разі порушення судновласником строку, встановленого капітаном порту для підняття затонулого судна, воно переходить у власність держави", - каже Неділько.

Фахівець додав, що право власності на танкер судновласник і так давно втратив.

"20 липня сплинув вже третій строк, встановлений капітаном Одеського морського порту судновласнику, на підняття та евакуацію затонулого танкера Delfi. Враховуючи, що капітан порту відмовився знову продовжувати цей строк, а судно продовжує становити загрозу безпеці судноплавства, життю чи здоров'ю людей, забрудненню прибережної акваторії, АМПУ заявила про своє право на підняття судна за рахунок судновласника згідно з ч. 3 ст. 123 КТМ України.

Отже, формально, компанія Mister Drake PC вже втратила право власності на судно, яке перейшло до держави у зв’язку з порушенням судновласником строку на підняття судна (ст. 125 КТМ України)", - уточнив він.

Після підняття танкера судновласник матиме два роки часу, щоб витребувати судно. Це передбачено чинним законодавством. Однак, у такому випадку власник судна повинен буде відшкодувати вартість підняття танкера та інші завдані у зв'язку з цим витрати і збитки, додає Неділько.

"З урахуванням технічного стану Delfi, вочевидь, його зберігання після підйому буде неможливим та й недоцільним, а тому АМПУ отримує право на реалізацію залишків судна, що передбачено ч. 2 ст. 126 КТМ України. А різницю між вирученою від реалізації сумою та витратами і збитками АМПУ у зв'язку з підняттям, зберіганням і реалізацією судна, має сплатити судновласник, навіть якщо він відмовиться від свого майна до або після його підняття", - інформує Неділько.

Фахівець нагадав, що операцію з підняття Delfi оплачує ТОВ "Бруклін-Київ". Останнє може витребувати з судновласника гроші, витрачені на підняття танкеру, додав Неділько.

"Однак, з огляду на інформацію з відкритих джерел щодо судна та фактичного судновласника, перспективи стягнення коштів виглядають примарними", - резюмував він.

Нагадаємо, судновласник Delfi намагався через суд заборонити державі піднімати танкер. Однак суд йому відмовив.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав правоохоронців детально ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi — Mister Drake PC - на території України і встановити, яку мету вони переслідують, блокуючи підняття танкера. 

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