Юнкер заявил, что не видит разницы между Зеленским и Порошенко в вопросе РФ

"Я очень внимательно слушал заявление (Зеленского - ред.) и не нашел существенной разницы между ним и Порошенко, когда речь идет о России. То, что он хочет закончить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - сказал Юнкер.

По его словам, ЕС продолжит поддерживать Украину.

"Ни одна другая страна за пределами Союза не получила от нас такой большой помощи", - отметил Юнкер.

Также он отметил, что Украине нужно усилить борьбу с коррупцией.

Напомним, в Европейской комиссии заявили о возможности проведения встречи лидеров Европейского Союза с Владимиром Зеленским, набравший большинство голосов на выборах президента Украины.