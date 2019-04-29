Юнкер заявив, що не бачить різниці між Зеленським та Порошенком у питанні РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що не бачить суттєвої різниці між чинним президентом України Петром Порошенком та лідером президентських перегонів Володимиром Зеленським стосовно питання відносин між Україно та Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
"Я дуже уважно слухав заяву (Зеленського – ред.) і не знайшов істотної різниці між ним і Порошенком, коли мова йде про Росію. Те, що він хоче закінчити війну на сході України, Москві не допомагає", - сказав Юнкер.
За його словами, ЄС продовжить підтримувати Україну.
"Жодна інша країна за межами Союзу не отримала від нас такої великої допомоги", - зазначив Юнкер.
Також він зазначив, що Україні потрібно посилити боротьбу з корупцією.
Нагадаємо, у Європейській комісії заявили про можливість проведення зустрічі лідерів Європейського Союзу з Володимиром Зеленським, який набрав більшість голосів на виборах президента України.