ЮНИСЕФ выплатит помощь малообеспеченным семьям в прифронтовых районах Украины

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  139105 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  134570 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  158506 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  221400 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196927 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  210397 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200322 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178715 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40631 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  17780 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

На Закарпатье пограничники за сутки задержали пятерых мужчин, которые хотели перейти границу с Венгрией

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией: троих поймали на границе, а двоих нашли в автобусе на Закарпатье. За незаконное пересечение границы мужчины должны были заплатить от 4 до 6 тысяч долларов.

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На Закарпатье пограничники за сутки задержали пятерых мужчин, которые хотели перейти границу с Венгрией

ЮНИСЕФ выплатит помощь малообеспеченным семьям в прифронтовых районах Украины

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с украинским правительством предоставит дополнительную помощь малообеспеченным семьям в Днепре, Харькове и Запорожье в размере 3 600 гривен на каждого члена семьи и 6 660 гривен на каждого ребенка в течение трех месяцев.

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15 ножевых ранений: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве военного

В Киеве арестован подозреваемый в убийстве военного, который нанес 15 ножевых ранений, а тело выбросил в водоем. Конфликт произошел из-за денежного долга.

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Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов

Кременская громада на Луганщине получит инвестиции от Дании и Великобритании на сумму до 9 миллионов долларов для восстановления водоснабжения, что поможет 30 тысячам жителей. Эти средства позволят восстановить системы водоснабжения, разрушенные российскими оккупантами.

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Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов

Правительство продлило ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту

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Правительство продлило ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту

Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей

Два человека были приговорены к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против украинских сил под Бахмутом и Авдеевкой, что в условиях военного положения считается государственной изменой.

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Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей

В Крыму обнаружили еще одно произведение искусства, которое рф украла из Херсонского художественного музея

Херсонский художественный музей обнаружил очередную кражу россиянами: линогравюру Игоря Стаханова "Великому Кобзарю" 1964 года, незаконно вывезенную в Крым.

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В Крыму обнаружили еще одно произведение искусства, которое рф украла из Херсонского художественного музея

Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен пожилой человек

71-летняя женщина получила ранения в собственном доме во время российского обстрела в Ивановке Херсонской области. Ее госпитализировали со взрывной травмой.

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Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен пожилой человек

Украина рассчитывает, что Еврокомиссия представит план использования замороженных активов рф в декабре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в декабре Европейская комиссия предложит план использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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На Львовщине ГБР задержало таможенника, который брал взятки за оформление грузов под "гуманитарку"

На взятке за ускоренное оформление товаров как гуманитарной помощи был задержан чиновник Львовской таможни, которого задержали после того, как ГБР задокументировало факт коррупции по жалобе.

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На Львовщине ГБР задержало таможенника, который брал взятки за оформление грузов под "гуманитарку"