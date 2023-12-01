ЮНИСЕФ выплатит помощь малообеспеченным семьям в прифронтовых районах Украины

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) выплатит дополнительную денежную помощь малообеспеченным семьям в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин согласовал предложение Министерства социальной политики по реализации при участии Детского фонда ЮНИСЕФ совместного проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке малообеспеченных семей с детьми.

Право на получение дополнительной единовременной денежной помощи получат семьи с детьми инвалидами или семьи с многодетными до 18 лет.

Размер денежной помощи составит по 3600 гривен в течение 3 месяцев на каждого члена семьи получателя государственной социальной помощи и 6 660 гривен на каждого ребенка.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что помощь получат семьи в трех областях Украины: Днепропетровская область (Днепровский, Криворожский, Новомосковский и Павлоградский районы), Запорожская область (Запорожский район) и Харьковская область (Богодуховский, Харьковский, Чугуевский районы).

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