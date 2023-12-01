На Закарпатье пограничники за сутки задержали пятерых мужчин, которые хотели перейти границу с Венгрией
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией: троих поймали на границе, а двоих нашли в автобусе на Закарпатье. За незаконное пересечение границы мужчины должны были заплатить от 4 до 6 тысяч долларов.
ЮНИСЕФ выплатит помощь малообеспеченным семьям в прифронтовых районах Украины
ЮНИСЕФ в сотрудничестве с украинским правительством предоставит дополнительную помощь малообеспеченным семьям в Днепре, Харькове и Запорожье в размере 3 600 гривен на каждого члена семьи и 6 660 гривен на каждого ребенка в течение трех месяцев.
15 ножевых ранений: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве военного
В Киеве арестован подозреваемый в убийстве военного, который нанес 15 ножевых ранений, а тело выбросил в водоем. Конфликт произошел из-за денежного долга.
Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов
Кременская громада на Луганщине получит инвестиции от Дании и Великобритании на сумму до 9 миллионов долларов для восстановления водоснабжения, что поможет 30 тысячам жителей. Эти средства позволят восстановить системы водоснабжения, разрушенные российскими оккупантами.
Правительство продлило ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту
Украинское правительство продлило ежемесячную доплату к пенсии, обеспечив своевременные выплаты, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей
Два человека были приговорены к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против украинских сил под Бахмутом и Авдеевкой, что в условиях военного положения считается государственной изменой.
В Крыму обнаружили еще одно произведение искусства, которое рф украла из Херсонского художественного музея
Херсонский художественный музей обнаружил очередную кражу россиянами: линогравюру Игоря Стаханова "Великому Кобзарю" 1964 года, незаконно вывезенную в Крым.
Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен пожилой человек
71-летняя женщина получила ранения в собственном доме во время российского обстрела в Ивановке Херсонской области. Ее госпитализировали со взрывной травмой.
Украина рассчитывает, что Еврокомиссия представит план использования замороженных активов рф в декабре
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в декабре Европейская комиссия предложит план использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
На Львовщине ГБР задержало таможенника, который брал взятки за оформление грузов под "гуманитарку"
На взятке за ускоренное оформление товаров как гуманитарной помощи был задержан чиновник Львовской таможни, которого задержали после того, как ГБР задокументировало факт коррупции по жалобе.