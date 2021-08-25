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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 137143 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 141993 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Юниорская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3 × 3

Юниорская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3 × 3

Киев  •  УНН

 • 13596 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В рамках группового этапа чемпионата мира по баскетболу 3 × 3 среди игроков до 18 лет состоялись поединки с участием и сборной Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

После уверенной победы над командой Казахстана — 12:22, во втором матче группы А, украинцы не оставили никаких шансов сборной Бразилии, святкувавшы победу 22: 8.

Украинцы выступают в следующем составе: Марк Чорногрицький, Ростислав Кабанов, Лев Кошеватський и Владислав Семерич.

Заметим, что получив две победы в двух матчах, украинцы уверенно возглавляют квартет А. Команда Николая Полюляка уже гарантировала себе путевку в плей-офф. В заключительной игре группового этапа, которая состоится 26-го августа “сине-желтые” сыграют с аутсайдером группы — Индонезией.

Напомним

Женская сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по баскетболу 3 × 3.

Украинские Национальные Новости

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