Юніорська збірна України вийшла в плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3×3

Деталі

Після впевненої перемоги над командою Казахстану — 12:22, у другому матчі групи А, українці не залишили жодних шансів збірній Бразилії, святкувавши звитягу 22:8.

Українці виступають у наступному складі: Марк Чорногрицький, Ростислав Кабанов, Лев Кошеватський та Владислав Семерич.

Зауважимо, що здобувши дві перемоги у двох матчах, українці впевнено очолюють квартет А. Команда Миколи Полюляка вже гарантувала собі путівку у плей-оф. У заключній грі групового етапу, яка відбудеться 26-го серпня “синьо-жовті” зіграють з аутсайдером групи — Індонезією.

Нагадаємо

Жіноча збірна України пробилася на чемпіонат Європи з баскетболу 3×3.