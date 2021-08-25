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17 березня, 19:38 • 109110 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151314 перегляди

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17 березня, 13:49 • 176112 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 171577 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 187535 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 154666 перегляди

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17 березня, 05:23 • 160150 перегляди

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Юніорська збірна України вийшла в плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3×3

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. В рамках групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3×3 серед гравців віком до 18 років відбулися поєдинки за участі й збірної України, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

Після впевненої перемоги над командою Казахстану — 12:22, у другому матчі групи А, українці не залишили жодних шансів збірній Бразилії, святкувавши звитягу 22:8.

Українці виступають у наступному складі: Марк Чорногрицький, Ростислав Кабанов, Лев Кошеватський та Владислав Семерич.

Зауважимо, що здобувши дві перемоги у двох матчах, українці впевнено очолюють квартет А. Команда Миколи Полюляка вже гарантувала собі путівку у плей-оф. У заключній грі групового етапу, яка відбудеться 26-го серпня “синьо-жовті” зіграють з аутсайдером групи — Індонезією.

Нагадаємо

Жіноча збірна України пробилася на чемпіонат Європи з баскетболу 3×3. 

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