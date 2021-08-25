Юніорська збірна України вийшла в плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3×3
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В рамках групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3×3 серед гравців віком до 18 років відбулися поєдинки за участі й збірної України, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
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Після впевненої перемоги над командою Казахстану — 12:22, у другому матчі групи А, українці не залишили жодних шансів збірній Бразилії, святкувавши звитягу 22:8.
Українці виступають у наступному складі: Марк Чорногрицький, Ростислав Кабанов, Лев Кошеватський та Владислав Семерич.
Зауважимо, що здобувши дві перемоги у двох матчах, українці впевнено очолюють квартет А. Команда Миколи Полюляка вже гарантувала собі путівку у плей-оф. У заключній грі групового етапу, яка відбудеться 26-го серпня “синьо-жовті” зіграють з аутсайдером групи — Індонезією.
Нагадаємо
Жіноча збірна України пробилася на чемпіонат Європи з баскетболу 3×3.