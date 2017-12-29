Юниорская сборная Украины выиграла вторую баталию на "Кубке Четырех наций"

За украинцев все четыре шайбы забросили игроки третьего звена. Так дублями отличились Артем Матейченко и Богдан Середницкий, на счету которого еще и одна результативная передача. Также два точных паса отдал Алексей Миклухо. Оппоненты наиграли только на одно взятие ворот — 4: 1.

Украина U18: Оганджанян. Бабчук — Табашник, Васильев — Кругляков, Грицюк — Будько, Иващенко — Михальчук. Сиротенко — Халин — Морозов, Даниленко — Панов — Арабов, Миклухо — Середницкий — Матейченко, Болотин — Евтухов.

Добавим, что заключительную игру турнира наша команда проведет против второй команды Венгрии (белые).

Напомним, что в первом противостоянии соревнований украинцы обыграли сверстников из Польши.