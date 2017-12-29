Юніорська збірна України виграла другу баталію на "Кубку Чотирьох націй"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На традиційному передноворічному турнірі “Кубок Чотирьох націй” у другому протистоянні юніорська “жовто-блакитна” збірна U18 впевнено розібралася з першою командою Угорщини (червоні), повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації хокею України.
За українців усі чотири шайби закинули гравці третьої ланки. Так дублями відзначилися Артем Матейченко і Богдан Середницький, на рахунку якого ще й одна результативна передача. Також два точних паси віддав Олексій Миклуха. Опоненти награли тільки на одне взяття воріт — 4:1.
Україна U18: Оганджанян. Бабчук — Табашник, Васильєв — Кругляков, Грицюк — Будько, Іващенко — Михальчук. Сиротенко — Халін — Морозов, Даниленко — Панов — Арабов, Миклуха — Середницький — Матейченко, Болотін — Євтухов.
Додамо, що заключну гру турніру наша команда проведе проти другої команди Угорщини (білі).
Нагадаємо, що в першому протистоянні змагань українці обіграли однолітків з Польщі.