Юниоры из Украины завоевали золотую медаль на старте ЧЕ по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике, украинские спортсмены выиграли командное "золото" в первый день соревнований. Об этом информирует Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Первое место завоевала сборная в составе: Ковтун Илья, Костюк Владимир, Мельников Никита, Стельмах Радомир и Севрук Иван.
Заметим, что соревнования проходят в турецком городе Мерсин с 5 по 14 декабря 2020 года.
Кроме того добавим, всего за первенство соревнуются 127 спортсменов из 20 стран мира.