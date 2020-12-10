Юніори з України вибороли золоту медаль на старті ЧЄ зі спортивної гімнастики

Перше місце виборола збірна до складу якої увійшли: Ковтун Ілля, Костюк Володимир, Мельніков Микита, Стельмах Радомир та Севрук Іван.

Зауважимо, що змагання проходять у турецькому місті Мерсін з 5 по 14 грудня 2020 року.

Крім того додамо, усього за першість змагаються 127 спортсменів з 20 країн світу.