Юніори з України вибороли золоту медаль на старті ЧЄ зі спортивної гімнастики

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На юніорському чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, українські спортсмени виграла командне "золото" у перший день змагань. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Перше місце виборола збірна до складу якої увійшли: Ковтун Ілля, Костюк Володимир, Мельніков Микита, Стельмах Радомир та Севрук Іван.

Зауважимо, що змагання проходять у турецькому місті Мерсін з 5 по 14 грудня 2020 року.

Крім того додамо, усього за першість змагаються 127 спортсменів з 20 країн світу.

Українські Національні Новини

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