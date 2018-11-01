Юные украинцы завоевали три награды на ЧМ по шахматам среди юношей и девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. К концу октября в городе Порто-Каррас (Греция) проходил личный чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек (14-18 лет), информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
По итогам первенства в копилке украинской сборной “серебро” и две бронзовые награды.
Серебряным призером чемпионата по классическим шахматам среди юношей до 16 лет стал Виктор Матвиишен.
Мария Бердник завоевала “бронзу” в рапиде среди девушек до 16 лет.
Кирилл Шевченко замкнул тройку лучших в рапиде среди юношей до 18 лет.
Напомним, что сестры Музычук примут участие в чемпионате мира, который пройдет в России.