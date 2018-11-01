Юні українці вибороли три нагороди на ЧС із шахів серед юнаків та дівчат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. До кінця жовтня у місті Порто-Каррас (Греція) проходив особистий чемпіонат світу з шахів серед юнаків та дівчат (14-18 років), інформує УНН із посиланням на ММСУ.
За підсумками першості у скарбничці української збірної “срібло” та дві бронзові нагороди.
Срібним призером чемпіонату з класичних шахів серед юнаків до 16 років став Віктор Матвіїшен.
Марія Бердник завоювала “бронзу” в рапіді серед дівчат до 16 років.
Кирило Шевченко замкнув трійку найкращих у рапіді серед юнаків до 18 років.
Нагадаємо, що сестри Музичук візьмуть участь у чемпіонаті світу, що пройде у Росії.