ЮНЕСКО оценит весь ущерб от атаки рф по Львову - Тихий озвучил детали

13:57 • 15143 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 23629 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 28937 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 45158 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 67512 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 56897 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 55992 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54538 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38322 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 34099 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
35%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51171 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны25 марта, 08:33 • 37571 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны25 марта, 10:00 • 22756 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 23387 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 21564 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 15143 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 23629 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 17352 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 22036 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 23857 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Владимир Зеленский
Даниил Гетманцев
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Львов
Одесса
Соединённые Штаты
Польша
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 12197 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51577 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 30571 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 60562 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 60937 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
YouTube
Шахед-136

ЮНЕСКО оценит весь ущерб от атаки рф по Львову - Тихий озвучил детали

Киев • УНН

 • 938 просмотра

МИД Украины обратился в ЮНЕСКО из-за обстрела архитектурного ансамбля монастыря во Львове. Эксперты оценят ущерб от атаки, в результате которой пострадали семь человек.

После удара по центру Львова, находящемуся под защитой ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Украины обратилось к руководству ЮНЕСКО и проинформировало международных партнеров о произошедшем. Также в город должны прибыть эксперты для оценки нанесенного ущерба. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что после удара Украина сразу отреагировала на произошедшее. Министр официально обратился к руководству ЮНЕСКО, а также поддерживал контакт с европейскими коллегами.

Был варварский акт - удар по центру Львова, который находится под защитой ЮНЕСКО, в частности по уникальному архитектурному ансамблю монастыря, который тоже входит в список объектов под охраной ЮНЕСКО. Мы сразу немедленно отреагировали, официально министр обратился к руководству ЮНЕСКО, мы сделали заявление по этому поводу. Министр также был в контакте со всеми европейскими коллегами, то есть все партнеры были немедленно проинформированы

- подчеркнул спикер.

В МИД также договорились с украинским офисом ЮНЕСКО о направлении экспертов во Львов.

Кроме того, МИД договорился с украинским офисом ЮНЕСКО о том, что эксперты отправятся во Львов для того, чтобы сделать оценку ущерба и убытков, которые нанес этот варварский российский удар. Это все было договорено

- заявил Георгий Тихий.

Напомним

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в результате российской атаки количество пострадавших во Львове возросло до семи человек.

Алла Киосак

ОбществоКультура
Недвижимость
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
ЮНЕСКО
Львов