ЮНЕСКО оценит весь ущерб от атаки рф по Львову - Тихий озвучил детали

После удара по центру Львова, находящемуся под защитой ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Украины обратилось к руководству ЮНЕСКО и проинформировало международных партнеров о произошедшем. Также в город должны прибыть эксперты для оценки нанесенного ущерба. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Был варварский акт - удар по центру Львова, который находится под защитой ЮНЕСКО, в частности по уникальному архитектурному ансамблю монастыря, который тоже входит в список объектов под охраной ЮНЕСКО. Мы сразу немедленно отреагировали, официально министр обратился к руководству ЮНЕСКО, мы сделали заявление по этому поводу. Министр также был в контакте со всеми европейскими коллегами, то есть все партнеры были немедленно проинформированы - подчеркнул спикер.

Кроме того, МИД договорился с украинским офисом ЮНЕСКО о том, что эксперты отправятся во Львов для того, чтобы сделать оценку ущерба и убытков, которые нанес этот варварский российский удар. Это все было договорено - заявил Георгий Тихий.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в результате российской атаки количество пострадавших во Львове возросло до семи человек.