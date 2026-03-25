ЮНЕСКО оцінить всі збитки від атаки рф по Львову - Тихий озвучив деталі

Після удару по центру Львова, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, Міністерство закордонних справ України звернулося до керівництва ЮНЕСКО та поінформувало міжнародних партнерів про подію. Також, до міста мають прибути експерти для оцінки завданої шкоди. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Був варварський акт - удар по центру Львова, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО, зокрема по унікальному архітектурному ансамблю монастиря, який теж входить до списку об’єктів під охороною ЮНЕСКО. Ми одразу негайно відреагували, офіційно міністр звернувся до керівництва ЮНЕСКО, ми зробили заяву з цього приводу. Міністр, також, був у контакті з усіма європейськими колегами, тобто всі партнери були негайно проінформовані

Крім того, МЗС домовилося з українським офісом ЮНЕСКО про те, що експерти відправляться до Львова для того, щоб зробити оцінку шкоди і збитків, які завдав цей варварський російський удар. Це все було домовлено