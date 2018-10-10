ЮНЕСКО объявила о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму

"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение по отчету гендиректора о его результатах следующего октября", - сказано в сообщении.



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Как сообщал УНН, ЮНЕСКО отмечает ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в очередном докладе Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азула, обнародованном на официальном сайте Организации.



Кроме того, в обнародованном документе приводятся факты грубых нарушениях со стороны оккупационных властей прав украинцев и крымских татар в сфере образования, использования родного языка и обеспечения свободы СМИ.



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