ЮНЕСКО объявила о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Исполнительный совет ЮНЕСКО официально объявил о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Тwitter, передает УНН.
"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение по отчету гендиректора о его результатах следующего октября", - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНН, ЮНЕСКО отмечает ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в очередном докладе Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азула, обнародованном на официальном сайте Организации.
Кроме того, в обнародованном документе приводятся факты грубых нарушениях со стороны оккупационных властей прав украинцев и крымских татар в сфере образования, использования родного языка и обеспечения свободы СМИ.
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