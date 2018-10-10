ЮНЕСКО оголосила про початок прямого моніторингу ситуації в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Виконавча рада ЮНЕСКО офіційно оголосила про початок першої фази прямого моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у Тwitter, передає УНН.
"Сьогоднішнє засідання Виконради ЮНЕСКО стало важливою подією: офіційно оголошено про початок першої фази прямого моніторингу Організації ситуації в окупованому Криму, ухвалено рішення щодо звітування Гендиректора про його результати наступного жовтня", - сказано у повідомлені.
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Як повідомляв УНН, ЮНЕСКО наголошує на погіршенні ситуації в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у черговій доповіді Генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулє, оприлюдненій на офіційному сайті Організації.
Крім того, у оприлюдненому документі наводяться факти брутальних порушеннях з боку окупаційної влади прав українців та кримських татар у сфері освіти, використання рідної мови та забезпечення свободи ЗМІ.
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