ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом знищення культурної спадщини Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом знищення культурної спадщини Криму. Про це на прес-конференції повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає УНН.
"Після певних фактів ГПУ відкрила кримінальне провадження по одній зі справ по знищенню культурної спадщини в Криму", - повідомив Є.Нищук.
Крім того, зазначено, що це одне кримінальне провадження, в межах якого буде розглядатися кілька фактів.
Також, він додав, що Росія знищує "Ханський палац" в Бахчисараї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В уряді заявили, що РФ знищує "Ханський палац" в окупованому Криму
"Щодо Ханського палацу в Бахчисараї. Вони говорять про так звану реставрацію, проте паралельно буде відбуватись повна підміна всіх понять цивілізованої реставрації. Буде залишатись бетонної те, що треба реставрувати. Зараз вже автентичні балки з буку спилюються і встановлюється сучасна арматура. Це явне знищення культурної спадщини і порушення всіх міжнародних норм і правил", - заявив Є.Нищук.