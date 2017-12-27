ГПУ открыла уголовное производство по факту уничтожения культурного наследия Крыма

"После определенных фактов ГПУ открыла уголовное производство по одному из дел по уничтожению культурного наследия в Крыму", - сообщил Е.Нищук.

Кроме того, указано, что это одно уголовное производство, в рамках которого будет рассматриваться несколько фактов.

Также он добавил, что Россия уничтожает "Ханский дворец" в Бахчисарае.

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"О Ханском дворце в Бахчисарае. Они говорят о так называемой реставрации, однако параллельно будет происходить полная замена всех понятий цивилизованной реставрации. Будет оставаться бетонной то, что надо реставрировать. Сейчас уже аутентичные балки из бука спиливаются и устанавливается современная арматура. Это явное уничтожение культурного наследия и нарушение всех международных норм и правил", - заявил Е.Нищук.