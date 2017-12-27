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ГПУ открыла уголовное производство по факту уничтожения культурного наследия Крыма

Киев • УНН

 • 18573 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уничтожения культурного наследия Крыма. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.

ГПУ открыла уголовное производство по факту уничтожения культурного наследия Крыма

"После определенных фактов ГПУ открыла уголовное производство по одному из дел по уничтожению культурного наследия в Крыму", - сообщил Е.Нищук.

Кроме того, указано, что это одно уголовное производство, в рамках которого будет рассматриваться несколько фактов.

Также он добавил, что Россия уничтожает "Ханский дворец" в Бахчисарае.

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"О Ханском дворце в Бахчисарае. Они говорят о так называемой реставрации, однако параллельно будет происходить полная замена всех понятий цивилизованной реставрации. Будет оставаться бетонной то, что надо реставрировать. Сейчас уже аутентичные балки из бука спиливаются и устанавливается современная арматура. Это явное уничтожение культурного наследия и нарушение всех международных норм и правил", - заявил Е.Нищук.

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