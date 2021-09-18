ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ призвали талибов не лишать девочек школьного образования
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Агентство ООН по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвали талибов, установивших свою власть в Афганистане, не исключать девочек из школьного образования. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ведомств ООН.
Контекст
Накануне в Афганистане объявили о постепенном восстановлении занятий в средних и старших классах школ для мальчиков. К образовательному процессу приглашаются учителя-мужчины, говорится в сообщении министерства образования талибов, которое приводит Associated Press. Агентство отмечает, что речь идет о 6-12 классы афганских школ. В сообщении ничего не говорится о перспективах возвращения в школы девочек этого возраста.
Детали
Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азула выразила обеспокоенность в связи с объявлением о постепенном восстановлении школьных занятий в Афганистане только для мальчиков. ЮНЕСКО призывает не ограничивать доступ в школу по признаку пола и предупреждает о необратимых последствиях, если подростки-девочки останутся без образования.
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Цитата
В детском фонде ООН ЮНИСЕФ поздравили весть об открытии средних и старших классов школ, выразив “глубокую обеспокоенность” за то, что многих девушек могут не пустить на занятия. “Крайне важно, чтобы все девочки, включая девочек старшего возраста, могли восстановить образование без дальнейших задержек”, — подчеркнули в ЮНИСЕФ. Организация также подчеркивает, что женщины-учителя должны продолжить работу.
В ЮНИСЕФ отмечают, что за последние 20 лет в системе образования Афганистана наблюдался “значительный прогресс”, количество школ утроилось. Число детей, обучающихся в школах, возросло с одного до 9,5 млн человек.
Дополнение
При прежнем режиме талибов девочкам закрыли доступ к школьному образованию, женщинам запретили выходить на работу. Радикальная группировка “Талибан”, которое снова захватило Афганистан, пытается убедить международное сообщество, что ее жесткие позиции 20-летней давности (в том числе в отношении женщин) смягчились.