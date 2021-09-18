ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ закликали талібів не позбавляти дівчаток шкільної освіти

Контекст

Напередодні в Афганістані оголосили про поступове відновлення занять в середніх і старших класах шкіл для хлопчиків. До освітнього процесу запрошуються вчителі-чоловіки, йдеться в повідомленні міністерства освіти талібів, яке наводить Associated Press. Агентство відзначає, що мова йде про 6-12 класи афганських шкіл. У повідомленні нічого не говориться про перспективи повернення в школи дівчаток цього віку.

Деталі

Генеральний секретар ЮНЕСКО Одрі Азула висловила стурбованість у зв'язку з оголошенням про поступове відновлення шкільних занять в Афганістані тільки для хлопчиків. ЮНЕСКО закликає не обмежувати доступ до школи за ознакою статі та попереджає про незворотні наслідки, якщо підлітки-дівчатка залишаться без освіти.

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Цитата

У дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ привітали звістку про відкриття середніх і старших класів шкіл, висловивши «глибоку стурбованість» через те, що багатьох дівчат можуть не пустити на заняття. «Вкрай важливо, щоб всі дівчатка, включаючи дівчаток старшого віку, могли відновити освіту без подальших затримок», - підкреслили в ЮНІСЕФ. Організація також підкреслює, що жінки-вчителі повинні продовжити роботу.

У ЮНІСЕФ відзначають, що за останні 20 років в системі освіти Афганістану спостерігався «значний прогрес», кількість шкіл потроїлася. Число дітей, що навчаються в школах, зросло з одного до 9,5 мільйонів людей.

Доповнення

При попередньому режимі талібів дівчаткам закрили доступ до шкільної освіти, жінкам заборонили виходити на роботу. Радикальне угруповання «Талібан», яке знову захопило Афганістан, намагається переконати міжнародну спільноту, що її жорсткі позиції 20-річної давності (в тому числі щодо жінок) пом'якшилися.