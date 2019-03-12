В Николаевской области подросток распылил в школе перцовый газ - пострадали 19 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Николаевской области старшеклассник распылил в школе из баллона перцовый газ, в результате чего пострадали 19 детей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
В Витовском районе в селе Первомайское утром 11 марта 17-летний ученик 11-го класса принес в свою школу баллончик и распылил газ у туалета. В результате 19 детей и один работник школы почувствовали себя плохо, поэтому обратились за помощью к медикам.
Полицейские, прибывшие на вызов от учителей, изъяли у подростка средство для самозащиты слезоточивого и раздражающего действия "Перец-4". По словам школьника, он нашел баллончик на местном стадионе и принес в школу и распылил газ, чтобы провести таким образом опыт и посмотреть, что будет происходить.
Сейчас девочка госпитализирована, другие школьники после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в школе № 30 Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семеро детей доставили в больницу на обследование.