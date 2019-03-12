Юнак розпилив у школі на Миколаївщині перців газ – постраждали 19 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На Миколаївщині старшокласник розпилив у школі з балону перцовий газ, внаслідок чого постраждали 19 дітей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
У Вітовському районі в селі Первомайське зранку 11 березня 17-річний учень 11-го класу приніс у свою школу балон та розпилив газ біля вбиральні. В результаті 19 дітей та один працівник школи відчули себе погано, тому звернулись по допомогу до медиків.
Поліцейські, які прибули на виклик від вчителів, вилучили у підлітка засіб для самозахисту сльозогінної та дратівливо дії "Перець-4". Зі слів школяра, він знайшов балончик на місцевому стадіоні та приніс у школу й розпилив газ, щоб провести таким чином дослід й подивитись, що відбуватиметься.
Наразі одна дівчинка госпіталізована, інші школярі після надання медичної допомоги були відпущені додому.
За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство", що карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, у школі № 30 міста Чернігова невідомий розпилив газовий балончик, унаслідок чого семеро дітей доставили до лікарні на обстеження.