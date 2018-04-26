Юлия Тимошенко снова лидирует в президентском рейтинге - соцопрос

Так, в случае проведения президентских выборов в ближайшее время наибольшую поддержку среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, имеет Юлия Тимошенко — более 14%.

На втором месте Анатолий Гриценко с результатом почти 11%. Далее следуют Юрий Бойко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук, которые имеют примерно по 9%.

Партийный рейтинг тоже с большим отрывом возглавляет политическая сила Юлии Тимошенко — ВО “Батькивщина”.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, “Батькивщину” поддерживают почти 16%. В президентской партии БПП “Солидарность” лишь 7,5% и седьмая позиция в рейтинге.

Лидером антирейтинга, как отмечается в исследовании, стал действующий президент Петр Порошенко.

Соответствующий опрос был проведен 10-22 апреля методом личного формализованного интервьюирования 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования — не более 1,5%.

Напомним, что в феврале группа “Рейтинг” опубликовала результаты масштабного социологического исследования за последние годы, в ходе которого было опрошено 30 тысяч респондентов. Согласно ему, лидером президентского рейтинга также была Юлия Тимошенко, за которую в случае проведения выборов в ближайшее время готово проголосовать наибольшее количество украинцев.