Юлия Тимошенко уверенно побеждает почти во всех регионах с поддержкой в 27% - опрос "Рейтинга"

“Юлия Тимошенко уверенно побеждает почти во всех регионах с поддержкой в 27%”, — говорится в сообщении.

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Так, например, в Черниговской области отдать свой голос за лидера “Батькивщины” готовы 26,8% граждан, которые уже определились и придут на участки. В Киевской области — 26,4%, в Полтавской — 25,3%, в Кировоградской — 24,1%, в Винницкой — 23,8%.

В отдельных регионах Юлия Тимошенко опережает нынешнего президента втрое (Черниговская область). Петр Порошенко, в свою очередь, в большинстве областей уже уступает второе место другим кандидатам. Например, в Луганской области он шестой — (6,1%), Николаевской и Харьковской пятый — (6,4%) и (9%), в Запорожской области четвертый — (8,4%).

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В то же время нынешний президент остается лидером антирейтинга по всей стране. Так, в Одесской области за действующего главу государства ни при каких условиях не проголосует 75%, в Черниговской области — 66%.

За последний год существенно — в некоторых областях втрое — уменьшилось число убежденных в победе Петра Порошенко. В те же три раза выросло количество избирателей, которые считают, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко.

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Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью приняли участие по 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Напомним, Владимир Зеленский увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке.