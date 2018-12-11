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Зеленський збільшує відрив від Порошенка в президентських перегонах - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним із фаворитів президентських перегонів, передає УНН з посиланням на дані останього всеукраїнського опитування.

Зеленський збільшує відрив від Порошенка в президентських перегонах - опитування

Так, за даними останнього всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, його готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. Зеленський посідає друге місце. На першому – Юлія Тимошенко (21,2%). Петро Порошенко займає третю позицію з 11,6% підтримки. На четвертому місці – Юрій Бойко (11%). У Олега Ляшка п’яте місце (8,7%), у Анатолія Гриценка – лише шосте (8,2%). У другому турі Володимир Зеленський перемагає своїх найближчих опонентів – і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко. Причому у чинного президента він виграє понад 15% – 27,8% проти 12,2%.

У партійному рейтингу лідирує "Батьківщина" з 23,4% підтримки, на другому місці – "Слуга народу" Зеленського (13%), на третьому – "Опозиційна платформа – За життя" (11,3%). Також до ВР проходять "Блок Петра Порошенка" (11,2%), "Громадянська позиція" (9,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (8%).

Щодо соціально-економічної ситуації в країні, то 82% опитаних вважають її поганою. Майже 79% респондентів покладають відповідальність за негаразди в економіці та соціальній сфері на некомпетентних і корумпованих діячів, які перебувають при владі. 48,3% опитаних упевнені, нинішні політики й чиновники захищають насамперед інтереси представників великого бізнесу. Водночас президенту та уряду довіряють лише 12% та 9,5% українців відповідно, не довіряють – майже 82% та 85%. Лідером недовіри українців є Верховна Рада (90,3%).

Щоб виправити ситуацію в країні, слід одночасно змінювати і керівництво держави, і правила, за якими живе суспільство, вважають понад половину респондентів (52,6%).

Опитування було проведене 23 листопада – 3 грудня методом особистого інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів зі 110 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та непідконтрольних українській владі районів Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. 88% інтерв’ю були проведені після 26 листопада, тобто після акту російської агресії проти українського флоту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% – для показників, близьких до 25%, 2,0% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології спільно з соціологічною групою "Рейтинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка 28 вересня – 16 жовтня, трійка лідерів виборчих перегонів мала такий вигляд: Юлія Тимошенко (15,3% серед тих, хто голосуватиме), Володимир Зеленський (8,7%), Петро Порошенко (8%). Порівняно з цими результатами, станом на 10 грудня Зеленський збільшив відрив від Петра Порошенка з 1% до 3%.

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