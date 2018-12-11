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Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко в президентской гонке – опрос

Киев • УНН

 • 27050 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки, передает УНН со ссылкой на данные последнего всеукраинского опроса. 

Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко в президентской гонке – опрос

Так, по данным последнего всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, его готовы поддержать 14,6% среди тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место. На первом – Юлия Тимошенко (21,2%). Петр Порошенко занимает третью позицию с 11,6% поддержки. На четвертом месте – Юрий Бойко (11%). У Олега Ляшко пятое место (8,7%), у Анатолия Гриценко – лишь шестое (8,2%). Во втором туре Владимир Зеленский побеждает своих ближайших оппонентов – и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко. Причем у действующего президента он выигрывает более 15% – 27,8% против 12,2%.

В партийном рейтинге лидирует "Батькивщина" с 23,4% поддержки, на втором месте – "Слуга народа" Зеленского (13%), на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,3%). Также в ВР проходят "Блок Петра Порошенко" (11,2%), "Гражданская позиция" (9,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (8%).

Что касается социально-экономической ситуации в стране, то 82% опрошенных считают ее плохой. Почти 79% респондентов возлагают ответственность за проблемы в экономике и социальной сфере на некомпетентных и коррумпированных деятелей, которые находятся у власти. 48,3% опрошенных уверены, что нынешние политики и чиновники защищают прежде всего интересы представителей крупного бизнеса. В то же время президенту и правительству доверяют лишь 12% и 9,5% украинцев соответственно, не доверяют – почти 82% и 85%. Лидером недоверия граждан является Верховная Рада (90,3%).

Чтобы исправить ситуацию в стране, следует одновременно менять и руководство государства, и правила, по которым живет общество, считают более половины респондентов (52,6%).

Опрос был проведен 23 ноября – 3 декабря методом личного интервью. В нем приняли участие 2000 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. 88% интервью были проведены после 26 ноября, то есть после акта российской агрессии против украинского флота. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2,0% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, согласно исследованию, которое провел Киевский международный институт социологии совместно с социологической группой «Рейтинг» и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко 28 сентября – 16 октября, тройка лидеров избирательной гонки выглядела так: Юлия Тимошенко (15,3% среди тех, кто будет голосовать), Владимир Зеленский (8,7%), Петр Порошенко (8%). По сравнению с этими результатами, по состоянию на 10 декабря Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко с 1% до 3%.

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