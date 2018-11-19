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Тимошенко: підвищення цін на газ потрібно Порошенку, який переписує українські родовища на своє оточення

Тимошенко: підвищення цін на газ потрібно Порошенку, який переписує українські родовища на своє оточення

Київ • УНН

 • 5422 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Юлія Тимошенко вимагає від Верховної Ради негайно розглянути проект постанови, який віддає український газ громадянам за адекватною ціною, скасовує підвищення ціни на газ на 23,5%, і який вже підписали 6 голів фракцій парламенту (№9265). Про це лідер “Батьківщини” заявила під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

Вона пояснила, що причина підвищення рішенням Порошенка ціни на газ не в МВФ. Саме в той час, коли тарифи дорожчають, президент переписує на своє корупційне оточення вітчизняні газові родовища, розвідані за рахунок держави, обурилася Юлія Тимошенко. Відтак, за її словами, зрозуміло, хто зароблятиме на перепродажу українцям вітчизняного газу за завищеними цінами.

Голова партії навела дані журналістського розслідування, за якими Свистунківсько-Червонолуцьке родовище було переписане на керівника порошенківського спа-центру Олега Ольхового, через переоформлення ліцензії на видобуток українського газу на компанію ТОВ “Аркона Газ-Енергія”.

“Тепер він вважає, що це стало його власністю без аукціонів, без будь-яких процедур. Скільки ще підвищуватимуть ціни на газ, переписуючи потім всі ці доходи (разом з видобутком газу, ліцензіями на видобуток газу) на корупціонерів Порошенка?” — запитала лідер “Батьківщини”.

Вона попросила вважати свій виступ повідомленням про злочин і попередила, що спрямує відповідне звернення до НАБУ.

Голова партії також заявила, що, за бухгалтерською звітністю “Нафтогазу” та “Укргазвидобування”, ціна газу українського видобутку може бути на рівні 75 дол. за тисячу кубометрів.

“Ми підняли всю бухгалтерську звітність “Укргазвидобування” та НАК “Нафтогаз”. За бухгалтерською звітністю, собівартість видобутку українського газу за 9 місяців 2018 року без амортизаційних відрахувань становить 17 дол. за тис. кубометрів. Якщо додамо матеріальні витрати, оплату праці, податки, прибутковість, 30% рентабельність, ренту за видобування, а також всі видатки на транспортування, у нас виходить, що ми можемо продавати український газ українцям за 75 дол. за тисячу кубометрів. Це за бухгалтерією “Нафтогазу” та “Укргазвидобування”, — зауважила вона.

Юлія Тимошенко обурилася, чому газ, який з рентабельністю 30% коштує 75 доларів, влада продає українцям по 305 доларів.

“Це 400% рентабельності. Совість є у когось? Мова не в популізмі, а у величезних відкатах в „Нафтогазі“. Це, по суті, велика державна корупційна годівниця, яку підлаштували під Порошенка, домовляючись з міжнародною фінансовою бандою”, — переконана політик.

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