Тимошенко: повышение цен на газ нужно Порошенко, который переписывает украинские месторождения на свое окружение

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106013 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112274 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149507 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144227 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128158 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170968 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118083 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141644 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 26169 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 66600 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 29208 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 26890 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 104266 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135381 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170968 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180338 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191212 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248694 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 149507 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103687 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108051 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110451 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109874 просмотра
Актуальное
Тимошенко: повышение цен на газ нужно Порошенко, который переписывает украинские месторождения на свое окружение

Тимошенко: повышение цен на газ нужно Порошенко, который переписывает украинские месторождения на свое окружение

Киев  •  УНН

 • 5413 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Юлия Тимошенко требует от Верховной Рады немедленно рассмотреть проект постановления, который отдает украинский газ гражданам по адекватной цене, отменяет повышение цены на газ на 23,5%, и который уже подписали 6 председателей фракций парламента (№9265). Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

Она объяснила, что причина повышения решением Порошенко цены на газ в МВФ. Именно в то время, когда тарифы дорожают, президент переписывает на свое коррупционное окружение отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства, возмутилась Юлия Тимошенко. Поэтому, по ее словам, понятно, кто будет зарабатывать на перепродаже Украинский отечественного газа по завышенным ценам.

Председатель партии привела данные журналистского расследования, по которым Свистункивсько-Червонолуцьке месторождение было переписано на руководителя порошенковского спа-центра Олега Ольхового, через переоформление лицензии на добычу украинского газа на компанию ООО "Аркона Газ-Энергия".

"Теперь он считает, что это стало его собственностью без аукционов, без каких-либо процедур. Сколько еще будут повышать цены на газ, переписывая потом все эти доходы (вместе с добычей газа, лицензиями на добычу газа) на коррупционеров Порошенко? »- спросила лидер" Батькивщины ".

Она попросила считать свое выступление сообщением о преступлении и предупредила, что направит соответствующее обращение в НАБУ.

Председатель партии также заявила, что, по бухгалтерской отчетности "Нафтогаза" и "Укргаздобыча", цена газа украинской добычи может быть на уровне 75 долл. за тысячу кубометров.

"Мы подняли всю бухгалтерскую отчетность" Укргаздобыча "и НАК" Нафтогаз ". По бухгалтерской отчетности, себестоимость добычи украинского газа за 9 месяцев 2018 без амортизационных отчислений составляет 17 долл. за тыс. кубометров. Если добавим материальные расходы, оплату труда, налоги, прибыльность, 30% рентабельность, ренту за добычу, а также все расходы на транспортировку, у нас получается, что мы можем продавать украинский газ Украинский за 75 долл. за тысячу кубометров. Это по бухгалтерии "Нафтогаза" и "Укргаздобыча", - отметила она.

Юлия Тимошенко возмутилась, почему газ, который с рентабельностью 30% стоит 75 долларов, власть продает Украинская по 305 долларов.

"Это 400% рентабельности. Совесть есть у кого? Речь не в популизме, а в огромных откатах в "Нафтогазе". Это, по сути, большая государственная коррупционная кормушка, которую подстроили под Порошенко, договариваясь с международной финансовой бандой ", - убеждена политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы