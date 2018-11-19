Тимошенко: повышение цен на газ нужно Порошенко, который переписывает украинские месторождения на свое окружение

Она объяснила, что причина повышения решением Порошенко цены на газ в МВФ. Именно в то время, когда тарифы дорожают, президент переписывает на свое коррупционное окружение отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства, возмутилась Юлия Тимошенко. Поэтому, по ее словам, понятно, кто будет зарабатывать на перепродаже Украинский отечественного газа по завышенным ценам.

Председатель партии привела данные журналистского расследования, по которым Свистункивсько-Червонолуцьке месторождение было переписано на руководителя порошенковского спа-центра Олега Ольхового, через переоформление лицензии на добычу украинского газа на компанию ООО "Аркона Газ-Энергия".

"Теперь он считает, что это стало его собственностью без аукционов, без каких-либо процедур. Сколько еще будут повышать цены на газ, переписывая потом все эти доходы (вместе с добычей газа, лицензиями на добычу газа) на коррупционеров Порошенко? »- спросила лидер" Батькивщины ".

Она попросила считать свое выступление сообщением о преступлении и предупредила, что направит соответствующее обращение в НАБУ.

Председатель партии также заявила, что, по бухгалтерской отчетности "Нафтогаза" и "Укргаздобыча", цена газа украинской добычи может быть на уровне 75 долл. за тысячу кубометров.

"Мы подняли всю бухгалтерскую отчетность" Укргаздобыча "и НАК" Нафтогаз ". По бухгалтерской отчетности, себестоимость добычи украинского газа за 9 месяцев 2018 без амортизационных отчислений составляет 17 долл. за тыс. кубометров. Если добавим материальные расходы, оплату труда, налоги, прибыльность, 30% рентабельность, ренту за добычу, а также все расходы на транспортировку, у нас получается, что мы можем продавать украинский газ Украинский за 75 долл. за тысячу кубометров. Это по бухгалтерии "Нафтогаза" и "Укргаздобыча", - отметила она.

Юлия Тимошенко возмутилась, почему газ, который с рентабельностью 30% стоит 75 долларов, власть продает Украинская по 305 долларов.

"Это 400% рентабельности. Совесть есть у кого? Речь не в популизме, а в огромных откатах в "Нафтогазе". Это, по сути, большая государственная коррупционная кормушка, которую подстроили под Порошенко, договариваясь с международной финансовой бандой ", - убеждена политик.