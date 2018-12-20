Юлія Тимошенко впевнено перемагає майже в усіх регіонах з підтримкою у 27% - опитування “Рейтингу”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Лідер ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко впевнено перемагає майже в усіх регіонах з підтримкою у 27%. Про це свідчать результати останнього опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, оприлюднені на сайті соціологів, передає УНН.
“Юлія Тимошенко впевнено перемагає майже в усіх регіонах з підтримкою у 27%”, — йдеться у повідомленні.
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Так, наприклад, на Чернігівщині віддати свій голос за лідера “Батьківщини” готові 26,8% громадян, які вже визначилися і прийдуть на дільниці. У Київській області — 26,4%, у Полтавській — 25,3%, у Кіровоградській — 24,1%, у Вінницькій — 23,8%.
В окремих регіонах Юлія Тимошенко випереджає нинішнього президента втричі (Чернігівська область). Петро Порошенко, своєю чергою, у більшості областей вже поступається другим місцем іншим кандидатам. Наприклад, на Луганщині він шостий — (6,1%), на Миколаївщині та Харківщині п’ятий — (6,4%) та (9%), у Запорізькій області четвертий — (8,4%).
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Водночас нинішній президент залишається лідером антирейтингу по всій країні. Так, на Одещині за чинного главу держави за жодних умов не проголосує 75%, на Чернігівщині — 66%.
За останній рік суттєво — у деяких областях втричі — зменшилося число переконаних у перемозі Петра Порошенка. У ті ж таки три рази зросла кількість виборців, які вважають, що наступним президентом стане Юлія Тимошенко.
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Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь по 1600 респондентів у кожній області України. Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури області з урахуванням типу поселення. Похибка становить не більше 2,4%.
Нагадаємо, Володимир Зеленський збільшив відрив від Порошенка в президентських перегонах.