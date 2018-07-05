Юлия Тимошенко презентовала офис Центра защиты киевлян в сердце столицы

“Без сердца, без души, без любви — любая работа не имеет значения”, — с этими словами лидер ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко обратилась к присутствующим.

Виталий Нестор, Юрий Власенко и Владимир Бондаренко и другие члены столичной команды Тимошенко рассказали о направлениях и результатах работы Центра защиты киевлян.

“Первая проблема киевлян в неосведомленности в вопросе защиты своих прав, особенно в отношениях с органами государственной власти. Мы понимаем, что киевляне не всегда могут выделить из своего бюджета средства на юридическую консультацию”, — подчеркнул глава Центра защиты киевлян Виталий Нестор, рассказывая о деятельности организации. Также он рассказал о социально-образовательном проекте “Цифровая грамотность” — курсы для людей старшего возраста, который охватил уже около тысячи жителей столицы.

“Опытные специалисты Центра консультируют киевлян по юридическим вопросам. На сегодняшний день наши юристы проработали более 5000 обращений”, — отметил руководитель Юридического департамента ЦЗК Юрий Власенко.

К открытому диалогу присоединился глава фракции “Батькивщина” в Киевсовете Владимир Бондаренко, отметил необходимость создания подобных центров во всех городах Украины.

В своем выступлении Юлия Тимошенко также вспомнила основные направления работы, которые были представлены на форуме “Новый курс”.

“Сейчас наша команда направляет все силы, чтобы реализовать ту цель, с которой пришла в политику много лет назад — изменить нашу страну к лучшему. И для этого мы приняли новый курс, который состоит из 4 платформ, где бы собрались сильнейшие интеллектуалы страны”, — отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, первая платформа — стратегия мира, которая будет работать над решением вопросов, как выйти Украине из войны. Вторая платформа — работа над новой Конституцией, которая должна быть общественным договором и разрушит монополизм олигархов. Третью же платформу Тимошенко решила посвятить новому экономическому курсу. Четвертая — касается создания гармоничной системы жизни человека.

Как сообщается пресс-службой Центра защиты киевлян, обратиться к инициативе можно с любыми вопросами по телефону горячей линии 0 (800) 30 2019, через сайт https://czk.org.ua или посетив центральный офис на ул. Архитектора Городецкого, 4.