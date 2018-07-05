Юлія Тимошенко презентувала офіс Центру захисту киян у серці столиці

"Без серця, без душі, без любові - будь-яка робота не має значення", - з цими словами лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до присутніх.

Віталій Нестор, Юрій Власенко та Володимир Бондаренко й інші члени столичної команди Тимошенко розповіли про напрямки та результати роботи Центру захисту киян.

"Перша проблема киян в необізнаності у питанні захисту власних прав, особливо у відносинах з органами державної влади. Ми розуміємо, що кияни не завжди можуть виділити зі свого бюджету кошти на юридичну консультацію", - підкреслив Голова Центру захисту киян Віталій Нестор, розповідаючи про діяльність організації. Також він розповів про соціально-освітній проект "Цифрова грамотність" - курси для людей старшого віку, який охопив уже близько тисячі мешканців столиці.

"Досвідчені фахівці Центру консультують киян з юридичних питань. На сьогоднішній день наші юристи опрацювали понад 5000 звернень", - зазначив керівник Юридичного департаменту ЦЗК Юрій Власенко.

До відкритого діалогу долучився Голова фракції "Батьківщина" в Київраді Володимир Бондаренко, який зауважив про необхідність створення подібних центрів у всіх містах України.

У своєму виступі Юлія Тимошенко також згадала основні напрямки роботи, які були представлені на форумі "Новий курс".

"Зараз наша команда спрямовує всі сили, аби реалізувати ту мету, з якою прийшла в політику багато років тому – змінити нашу країну на краще. І для цього ми взяли новий курс, який складається з 4 платформ, де б зібралися найсильніші інтелектуали країни", - зазначила Юлія Тимошенко.

За її словами, перша платформа - стратегія миру, яка працюватиме над вирішенням питань, як вийти Україні із війни. Друга платформа - робота над новою Конституцією, яка має бути суспільним договором та зруйнує монополізм олігархів. Третю ж платформу Тимошенко вирішила присвятити новому економічному курсу. Четверта - стосується створення гармонійної системи життя людини.

Як повідомляється прес-службою Центру захисту киян, звернутися до ініціативи можна з будь-якими питаннями за номером гарячої лінії 0 (800) 30 2019, через сайт https://czk.org.ua або завітавши до центрального офісу вул. Архітектора Городецького, 4.