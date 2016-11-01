Ю.Тимошенко на посту премьера получала в пять раз больше, чем В.Гройсман - Д.Столярчук

"Относительно зарплаты Премьер-министра - то за прошлый месяц она составила 35 тыс. грн. до налогообложения. Фактически Премьер-министр получил на руки 28175 грн", - написал он.

Д.Столярчук, для сравнения, напомнил среднемесячную зарплату экс-премьера Ю.Тимошенко.

"Среднемесячная зарплата премьер-министра Юлии Тимошенко в 2008 году составляла 31 357,6 грн. В пересчете на нынешний курс это составило бы более 160 тыс. грн, что практически в 5 раз больше той зарплаты, которую получает Премьер-министр сейчас", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности земельные участки, активы, магазины, ювелирные изделия и др.