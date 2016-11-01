Ю.Тимошенко на посту прем'єра отримувала вп'ятеро більше, ніж В.Гройсман - Д.Столярчук
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у жовтні отримав 35 тис. грн заробітної плати без оподаткування. Про це написав на своїй сторінці у Facebook його прес-секретар Дмитро Столярчук, передає УНН.
"Щодо зарплати Прем’єр-міністра - то за минулий місяц вона склала 35 тис. грн. до оподаткування. Фактично Прем’єр-міністр отримав на руки 28175 грн", - написав він.
Д.Столярчук, для порівняння, нагадав середньомісячну зарплату колишньої прем’єрки Ю.Тимошенко.
"Середньомісячна зарплата Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в 2008 році складала 31 357,6 грн. В перерахунку на нинішній курс це становило би більше 160 тис. грн, що практично у 5 разів більше тієї зарплати, яку отримує Прем’єр-міністр зараз", - зазначив він.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у своїй електронній декларації вказав, що має у власності земельні ділянки, активи, магазини, ювелірні вироби та ін.