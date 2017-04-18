Ю.Луценко назначил новых прокуроров в Ровенской и Черновицкой областях - Л.Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил нового прокурора Ровенской области Богдана Подубинского. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
“Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня в Киеве представил нового прокурора области. На этом посту Богдан Подубинский заменяет Олега Соболя, которого приказом перевено в Черновицкую область”, — написала Л.Сарган.
При этом, по словам Ю.Луценко, в Черновицкой области, куда переведен экс-прокурор Ровенской области О.Соболь, критическая ситуация.
“Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или Харьковской. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы”, — сказал Ю.Луценко.
При этом, по словам Генпрокурора, в Ровенской области пока урегулирована ситуация с добычей янтаря.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрия Суса.