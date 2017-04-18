Ю.Луценко назначил новых прокуроров в Ровенской и Черновицкой областях - Л.Сарган

“Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня в Киеве представил нового прокурора области. На этом посту Богдан Подубинский заменяет Олега Соболя, которого приказом перевено в Черновицкую область”, — написала Л.Сарган.

При этом, по словам Ю.Луценко, в Черновицкой области, куда переведен экс-прокурор Ровенской области О.Соболь, критическая ситуация.

“Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или Харьковской. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы”, — сказал Ю.Луценко.

При этом, по словам Генпрокурора, в Ровенской области пока урегулирована ситуация с добычей янтаря.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрия Суса.