Ю.Луценко призначив нових прокурорів у Рівненській і Чернівецькій областях – Л.Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області Богдана Подубинського. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні у Рівному представив нового прокурора області. На цій посаді Богдан Подубинський замінює Олега Соболя, якого наказом перевено у Чернівецьку область”, — написала Л.Сарган.
При цьому, за словами Ю.Луценка, в Чернівецькій області, куди переведений екс-прокурор Рівненської області О.Соболь, критична ситуація.
“Ситуація там критична. Чернівецька область потребує порядку. В першу чергу, це пов’язано з контрабандою та вивозом лісу. Власне, контрабанда існує в багатьох областях, але такої відкритої я не бачив навіть на Одещині чи Харківщині. Тому я прийняв рішення відправити пана Соболя саме в Чернівці”, — сказав Ю.Луценко.
При цьому, за словами Генпрокурора, у Рівненській області наразі врегульована ситуація із видобутком бурштину.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ Дмитра Суса.