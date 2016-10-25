Ю.Луценко не согласен с позицией С.Горбатюка относительно очного суда дела В.Януковича

"Все экономические дела, необходимые для передачи преступной группировки Януковича в суд, отходят вместе со следователями и прокурорами. Это вынужденно. Потому, что Горбатюк против заочного процесса, говорит – надо ждать очного. Я на это никогда не соглашусь", – сказал генпрокурор.

При этом Ю.Луценко добавил, что в управлении С.Горбатюка остаются все дела Майдана и все сотрудники, что над ними работали.

Напомним, Руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.