Ю.Луценко не согласен с позицией С.Горбатюка относительно очного суда дела В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Генпрокурор Юрий Луценко не согласен с позицией главы Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, что бы процесс по делу преступлений режима Януковича был исключительно очным. Об этом он сообщил в комментарии Общественному, передает УНН.
"Все экономические дела, необходимые для передачи преступной группировки Януковича в суд, отходят вместе со следователями и прокурорами. Это вынужденно. Потому, что Горбатюк против заочного процесса, говорит – надо ждать очного. Я на это никогда не соглашусь", – сказал генпрокурор.
При этом Ю.Луценко добавил, что в управлении С.Горбатюка остаются все дела Майдана и все сотрудники, что над ними работали.
Напомним, Руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.