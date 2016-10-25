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Ю.Луценко не згоден з позицією С.Горбатюка щодо очного суду справи Януковича

Ю.Луценко не згоден з позицією С.Горбатюка щодо очного суду справи Януковича

Київ • УНН

 • 5647 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко не згоден з позицією голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, що процес у справі злочинів режиму Януковича був виключно очним. Про це він повідомив в коментарі Громадському, передає УНН.

 "Всі економічні справи, необхідні для передачі злочинного угруповання Януковича до суду, відходять разом зі слідчими та прокурорами. Це вимушено. Бо Горбатюк проти заочного процесу, каже – треба чекати на очний. Я на це ніколи не погоджусь", – сказав генпрокурор.

При цьому Луценко додав, що в управлінні С.Горбатюка лишаються всі справи Майдану і всі співробітники, що над ними працювали.

Нагадаємо, Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк назвав причини, через які у його департаменту забрали "велику кримінальну справу" щодо екс-президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв УНН, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.

Українські Національні Новини

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