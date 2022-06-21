YouControl: в Украине действует 17 ячеек "Партии политики Путина"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Пока Украина четвертый месяц отбивается от нашествия "русского мира" на ее территории продолжает действовать 17 ячеек "Партии политики Путина". Это могло бы походить на неудачную шутку, но данные из Единого государственного реестра в системе YouControl свидетельствуют об обратном, передает УНН.
Наибольшее количество партийных ячеек, названных в честь президента россии, зарегистрированы в оккупированном ныне Крыму – их там семь. Однако есть они и в других регионах Украины. Две в Николаевской области. По одной в Киеве, Одессе, Донецке, Рахове, Полтаве, Харькове, Херсоне и Хмельницком.
Партия имени Путина появилась в Украине задолго до полномасштабного вторжения и даже до Революции Достоинства. Она является наследницей политической силы "Русь Единая", образовавшейся в 2003 году и выступавшей за экономическую интеграцию стран постсоветского пространства. Одним из ее учредителей стал экс-нардеп Александр Ременюк. В 2004 году партия была поддержана на президентских выборах Виктора Януковича. В 2005 году состоялся ребрендинг партии и уже в следующем году она пошла на парламентские выборы как Партия политики ПУТИНА. Правда, в Верховную Раду Украины партия так и не попала, набрав только 0,12% голосов избирателей (интересно, кто эти 0,12%). После провала на выборах партии вернули старое название "Русь Единая", однако региональные ячейки так и продолжили носить имя диктатора путина.
В сентябре 2021 года вышел сюжет о деятельности этой партии в Украине. В нем Министерство Юстиции Украины пояснило, что обратилось в суд по поводу обжалования регистрации партии и изъятия ее из реестра. Официальная причина иска – несоответствие названия партии названиям ее ячеек. Подготовительное заседание должно было состояться в ноябре прошлого года.
К слову, "Русь Единая" в Украине сегодня также продолжает существовать. В стране зарегистрировано ее 10 действующих партийных организаций.