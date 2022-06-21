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YouControl: в Україні діє 17 осередків "Партії політики Путіна"

YouControl: в Україні діє 17 осередків "Партії політики Путіна"

Київ • УНН

 • 269980 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Поки Україна четвертий місяць відбивається від навали "руского міра" на її території продовжує діяти 17 осередків "Партії політики ПУТІНА". Це могло би бути схожим на невдалий жарт, але дані з Єдиного державного реєстру в системі YouControl свідчать про зворотнє, передає УНН.

Найбільша кількість партійних осередків, названих на честь президента росії, зареєстровані в окупованому нині Криму – їх там сім. Однак, є вони і в інших регіонах України. Дві у Миколаївській області. По одній в Києві, Одесі, Донецьку, Рахові, Полтаві, Харкові, Херсоні та Хмельницькому.

Партія імені путіна з’явилася в Україні задовго до повномасштабного вторгнення і навіть до Революції Гідності. Вона є спадкоємицею політичної сили "Русь Єдина", яка утворилася у 2003 році і виступала за економічну інтеграцію країн пострадянського простору. Одним із її засновників став екс-нардеп Олександр Ременюк. У 2004 році партія підтримала на президентських виборах Віктора Януковича. У 2005 році відбувся ребрендинг партії і вже наступного року вона пішла на парламентські вибори як "Партія політики ПУТІНА". Щоправда до Верховної Ради України партія так і не потрапила, набравши лише 0,12% голосів виборців (цікаво, хто ці 0,12%). Після провалу на виборах партії повернули стару назву "Русь Єдина", однак регіональні осередки так і продовжили носити ім’я диктатора путіна.

У вересні 2021 році вийшов сюжет про діяльність цієї партії в Україні. В ньому Міністерство Юстиції України пояснило, що звернулося до суду щодо оскарження реєстрації партії та вилучення її з реєстру. Офіційна причина позову – невідповідність назви партії до назв її осередків. Підготовче засідання мало відбутися в листопаді минулого року.

До слова, "Русь Єдина" в Україні сьогодні також продовжує існувати. В країні зареєстровано її 10 діючих партійних осередків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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