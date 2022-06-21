YouControl: в Україні діє 17 осередків "Партії політики Путіна"

Найбільша кількість партійних осередків, названих на честь президента росії, зареєстровані в окупованому нині Криму – їх там сім. Однак, є вони і в інших регіонах України. Дві у Миколаївській області. По одній в Києві, Одесі, Донецьку, Рахові, Полтаві, Харкові, Херсоні та Хмельницькому.

Партія імені путіна з’явилася в Україні задовго до повномасштабного вторгнення і навіть до Революції Гідності. Вона є спадкоємицею політичної сили "Русь Єдина", яка утворилася у 2003 році і виступала за економічну інтеграцію країн пострадянського простору. Одним із її засновників став екс-нардеп Олександр Ременюк. У 2004 році партія підтримала на президентських виборах Віктора Януковича. У 2005 році відбувся ребрендинг партії і вже наступного року вона пішла на парламентські вибори як "Партія політики ПУТІНА". Щоправда до Верховної Ради України партія так і не потрапила, набравши лише 0,12% голосів виборців (цікаво, хто ці 0,12%). Після провалу на виборах партії повернули стару назву "Русь Єдина", однак регіональні осередки так і продовжили носити ім’я диктатора путіна.

У вересні 2021 році вийшов сюжет про діяльність цієї партії в Україні. В ньому Міністерство Юстиції України пояснило, що звернулося до суду щодо оскарження реєстрації партії та вилучення її з реєстру. Офіційна причина позову – невідповідність назви партії до назв її осередків. Підготовче засідання мало відбутися в листопаді минулого року.

До слова, "Русь Єдина" в Україні сьогодні також продовжує існувати. В країні зареєстровано її 10 діючих партійних осередків.