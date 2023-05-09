Иордания нанесла удар по связанному с Ираном заводу по производству наркотиков на юге Сирии

Детали

Как сообщается, один удар был нанесён по заброшенному объекту по производству наркотиков в южной сирийской провинции Дераа, связанному с поддерживаемой Ираном ливанской группировкой "Хезболла", которая является союзником сирийского правительства.

Еще один удар по деревне Шааб в соседней провинции Свейда вблизи границы с Иорданией убил сирийского наркобарона Мари аль-Рамтана и его семью, когда они были дома.

"И дом Рамтана, и объект остались в руинах", — сказал Райан Маруф, сирийский исследователь, который следит за торговлей наркотиками.

По словам Маруфа, фабрика по производству наркотиков в городе Дераа была местом встречи контрабандистов, оплачиваемых "Хезболлой".

Отмечается, что Рамтан, крупный торговец наркотиками на юге Сирии, завербовал сотни бедуинов-перевозчиков, которые пополнили ряды связанных с Ираном ополченцев, господствующих на юге Сирии.

За последние годы суды Иордании несколько раз заочно приговаривали его к смертной казни за торговлю наркотиками.

Источник подчеркивает, что две региональные разведки подтвердили, что иорданские военные самолеты поразили две цели в Сирии. Однако, Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади отказался подтвердить, что его страна нанесла удар по объектам.

"Когда мы предпринимаем какие-либо шаги для защиты нашей национальной безопасности или противостояния любой угрозе, мы будем объявлять об этом в нужное время", - сказал он.

Правительство президента Сирии Башара Асада отрицает свою причастность к производству и контрабанде наркотиков. Иран считает эти обвинения частью западных заговоров против страны.

"Хезболла" также отрицает свою причастность к торговле наркотиками и говорит, что обвинения Иордании повторяют кампанию Вашингтона по подрыву влияния Ирана в регионе.

Иорданские официальные лица говорят, что их беспокойство по поводу роста контрабанды наркотиков было поднято в последние месяцы на встречах безопасности с сирийскими властями, где они получили обещания, но не заметили реальных попыток подавить торговлю.

Напомним

Лига арабских государств проголосовала за восстановление членства Сирии.